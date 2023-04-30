Третьего пришествия Зидана в «Реал» не намечается

Зинедин Зидан уже почти два года находится без работы. Несколько дней назад в прессе появилась информация о том, что француз может в третий раз возглавить «Реал». Сообщалось о ведении переговоров между сторонами.

Издание Marca располагает данными о том, что «Реал» не связывался с Зиданом. Отмечается, что руководители мадридского клуба доверяют Карло Анчелотти, поэтому не работают над поиском нового тренера.

Напомним, что действующий контракт связывает Анчелотти с «Реалом» до завершения сезона 2023/2024.

«Реал» на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги.