«Вильярреал» забил три мяча в ворота «Сельты»

В очередном матче 32-го тура Ла Лиги встретились «Вильярреал» принимал «Сельту». Хозяева к 12-й минуте добились перевеса в два гола после дубля Николаса Джексона и могли снимать все вопросы, но Даниэль Парехо не забил пенальти, а вскоре Йорген Ларсен отыграл один мяч. Тем не менее, последнее слово осталось за «субмариной». Рамон Террац забил третий гол.
3:1, «Вильярреал» закрепился на пятом месте, соперник - 13-й.
Протокол игры
|(1:0) Джексон Николас2'
|(2:0) Джексон Николас12'
|29'Ларсен Йорген (2:1)
|(3:1) Террац Рамон70'
Рейна Пепе•Фойт Хуан•Манди Аисса•Торрес Пау II•Морено Альберто•Парехо Даниэль•Капу Этьен 22'63' (Баэна Алехандро (63') •Чуквезе Саму63' (Хассан Хессем (63') •Ло Чельсо Джовани46' (Террац Рамон (46') •Пино Йереми86' (Педраса Альфонсо (86') •Джексон Николас75' (Тригерос Мануэль (75')
Вильяр Иван•Васкес Кевин• 45'Нуньес Унай• 49'Айду Джозеф•Галан Хави•Де ла Торре Лука•Оскар Родригес63' (Вейга Габриэль (63') •Тапия Ренато 54'62' (Аспас Яго (62') •Серви Франко72' (Родригес Мигель (72') •Ларсен Йорген79' (Пасьенса Гонсало (79') •Сеферович Харис 25'62' (Пейнадо Франсиско (62')
30 апреля. Стадион "Эстадио де ла Керамика".
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