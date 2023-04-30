«Вильярреал» забил три мяча в ворота «Сельты»

В очередном матче 32-го тура Ла Лиги встретились «Вильярреал» принимал «Сельту». Хозяева к 12-й минуте добились перевеса в два гола после дубля Николаса Джексона и могли снимать все вопросы, но Даниэль Парехо не забил пенальти, а вскоре Йорген Ларсен отыграл один мяч. Тем не менее, последнее слово осталось за «субмариной». Рамон Террац забил третий гол.

3:1, «Вильярреал» закрепился на пятом месте, соперник - 13-й.