Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Вильярреал» забил три мяча в ворота «Сельты»

30 Апреля 2023 • 19:16 Комментировать
Вильярреал
3:1
Сельта
окончен

В очередном матче 32-го тура Ла Лиги встретились «Вильярреал» принимал «Сельту». Хозяева к 12-й минуте добились перевеса в два гола после дубля Николаса Джексона и могли снимать все вопросы, но Даниэль Парехо не забил пенальти, а вскоре Йорген Ларсен отыграл один мяч. Тем не менее, последнее слово осталось за «субмариной». Рамон Террац забил третий гол.

3:1, «Вильярреал» закрепился на пятом месте, соперник - 13-й.

Протокол игры  
Вильярреал3:1Сельта
(1:0) Джексон Николас2'  
(2:0) Джексон Николас12'  
  29'Ларсен Йорген (2:1)
(3:1) Террац Рамон70'  
Рейна ПепеФойт ХуанМанди АиссаТоррес Пау IIМорено АльбертоПарехо ДаниэльКапу Этьен  22' 63' (Баэна Алехандро ( 63') Чуквезе Саму 63' (Хассан Хессем ( 63') Ло Чельсо Джовани 46' (Террац Рамон ( 46') Пино Йереми 86' (Педраса Альфонсо ( 86') Джексон Николас 75' (Тригерос Мануэль ( 75')
Запасные: Йоргенсен ФилипJorge PascualКуэнка ХорхеАльбиоль РаульМохика Хоан
Вильяр ИванВаскес Кевин  45'Нуньес Унай  49'Айду ДжозефГалан ХавиДе ла Торре ЛукаОскар Родригес 63' (Вейга Габриэль ( 63') Тапия Ренато  54' 62' (Аспас Яго ( 62') Серви Франко 72' (Родригес Мигель ( 72') Ларсен Йорген 79' (Пасьенса Гонсало ( 79') Сеферович Харис  25' 62' (Пейнадо Франсиско ( 62')
Запасные: Мальо УгоСолари АугустоСанчес КристианСведберг ВиллиотКаррильо КокеДомингес Карлос
30 апреля. Стадион "Эстадио де ла Керамика".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сельта Вильярреал
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Кадис Кадис
Валенсия Валенсия
2
1
2.95 3.05 2.70
Видео
Окончен
Вильярреал Вильярреал
Сельта Сельта
3
1
2.00 3.70 3.70
Видео
Перерыв
Эспаньол Эспаньол
Хетафе Хетафе
1
0
2.33 3.10 3.50
Видео
30.04.23 в 22:00
Вальядолид Вальядолид
Атлетико М Атлетико М
4.90 4.00 1.71
Видео
01.05.23 в 20:00
Мальорка Мальорка
Атлетик Б Атлетик Б
3.80 2.95 2.27
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 30 Апреля
19:16 · Испания. Ла Лига
«Вильярреал» забил три мяча в ворота «Сельты»
19:09 · Англия. Премьер-лига
Эмери: «Когда я приехал в «Севилью», дель Нидо сказал мне: «Здесь ты узнаешь, каково это – выигрывать титулы»
17:19 · Испания. Ла Лига
Тебас: «В Ла Лиге Месси встретят с распростёртыми объятиями»
16:56 · Испания. Ла Лига
«Валенсия» проиграла конкурентам из «Кадиса»
14:19 · Англия. Премьер-лига
Клуб Роналду может подписать игрока «Манчестер Юнайтед»
11:13 · Испания. Ла Лига
Хави назвал совершенного игрока в «Барселоне»
10:28 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» и «Ньюкасл» претендуют на хорватского топ-игрока
09:35 · Испания. Ла Лига
Тер Штеген стал рекордсменом «Барселоны»
09:30 · Испания. Ла Лига
Бускетс остаётся в «Барселоне»
09:02 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» сделали интригующее заявление
07:58 · Испания. Ла Лига
«Барселона» выбирает из двух известных защитников
07:25 · Испания. Ла Лига
Анчелотти назвал тревожный момент в игре «Реала» 8
07:19 · Испания. Ла Лига
Хави оценил дебют 15-летнего игрока «Барселоны»
05:09 · Испания. Ла Лига
Тер Штеген: «Это командный успех»
03:03 · Испания. Ла Лига
Кристенсен: «Быстро отыгрались после поражения в предыдущем туре»
Все новости
Рекомендуем