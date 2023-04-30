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Чемпионат Испании. Ла Лига

Тебас: «В Ла Лиге Месси встретят с распростёртыми объятиями»

30 Апреля 2023 • 17:19 Комментировать

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас в очередной раз дал комментарий по поводу возможного возвращения Лионеля Месси в «Барселону».

«Если Месси вернётся в Ла Лигу, его встретят с распростёртыми объятиями. В конце концов, все испанцы и все фанаты испанского футбола хотят, чтобы лучшие футболисты выступали в нашей лиге. Лео Месси уникален в мировом футболе, и я всегда буду желать ему всего наилучшего», - сказал Тебас, чьи слова приводит портал Goal.

Действующий контракт Лионеля Месси с «ПСЖ» рассчитан до конца сезона 2022/2023. Ранее сообщалось, что «Барселоне» нужно получить одобрение Ла Лиги, прежде чем предлагать Месси новый контракт.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ Хавьер Тебас
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