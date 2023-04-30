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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Валенсия» проиграла конкурентам из «Кадиса»

30 Апреля 2023 • 16:56 Комментировать
Кадис
2:1
Валенсия
окончен

«Кадис» и «Валенсия», конкуренты в битве за выживание, встретились в 32-м туре Ла Лиги. Гости выглядели получше противника, но вот добиться успеха не смогли. В конце первого тайма Гонсало Эскаланте ударом головой переправил мяч в сетку. В первой же атаке после перерыва «Кадис» снова забил, атаку завершил Серхи Гвардиола. Сэмуел Лино вскоре отобрал мяч у вратаря и сократил отставание в счете.

1:2, «Валенсия» идет всего в двух очках над зоной вылета, соперник - в четырех.

Протокол игры  
Кадис2:1Валенсия
(1:0) Эскаланте Гонсало39'  
(2:0) Гвардиола Серхи46'  
  51'Лино Сэмуел (2:1)
Ледесма ХеремиасПарра Рауль 67' (Мбайе Мамаду ( 67') Эрнандес Луис  90'Хименес Фали 58' (Мере Хорхе ( 58') Эспино АльфонсоАлехо Иван 59' (Бонгонда Тео ( 59') Сан Эметерио Феде  60'Эскаланте ГонсалоСобрино Рубен  85'Рамос Кристофер 67' (Алькарас Рубен ( 67') Гвардиола Серхи 72' (Лосано Энтони ( 72'  89')
Запасные: Диарра ЮбаНегредо АльвароАрзамендия СантьягоХиль ДавидАлекс ФернандесМари Хосе
Мамардашвили ГеоргийКёмерт Эрай 56' (Кастильехо Самуэль ( 56'  75') Дьякаби МуктарОзкаджар ДженкФулкье Димитри 71' (Корреа Тьерри ( 71') Лато Тони 82' (Кавани Эдинсон ( 82') Муса Юнус 56' (Лопес Диего IV ( 56') Мориба Илайкс  85'Нико Гонсалес 71' (Герра Хавьер ( 71') Лино СэмуелДуро Уго
Запасные: Мари АльбертоВаскес ХесусЭррерин ЯгоГайя ХосеМоскера КристианАлмейда Андре IVГабриэль Паулиста
30 апреля. Стадион "Нуэво Мирандилья".

 

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