«Валенсия» проиграла конкурентам из «Кадиса»

«Кадис» и «Валенсия», конкуренты в битве за выживание, встретились в 32-м туре Ла Лиги. Гости выглядели получше противника, но вот добиться успеха не смогли. В конце первого тайма Гонсало Эскаланте ударом головой переправил мяч в сетку. В первой же атаке после перерыва «Кадис» снова забил, атаку завершил Серхи Гвардиола. Сэмуел Лино вскоре отобрал мяч у вратаря и сократил отставание в счете.
1:2, «Валенсия» идет всего в двух очках над зоной вылета, соперник - в четырех.
Протокол игры
|(1:0) Эскаланте Гонсало39'
|(2:0) Гвардиола Серхи46'
|51'Лино Сэмуел (2:1)
Ледесма Херемиас•Парра Рауль67' (Мбайе Мамаду (67') •Эрнандес Луис• 90'Хименес Фали58' (Мере Хорхе (58') •Эспино Альфонсо•Алехо Иван59' (Бонгонда Тео (59') •Сан Эметерио Феде• 60'Эскаланте Гонсало•Собрино Рубен• 85'Рамос Кристофер67' (Алькарас Рубен (67') •Гвардиола Серхи72' (Лосано Энтони (72') 89'
Мамардашвили Георгий•Кёмерт Эрай56' (Кастильехо Самуэль (56') • 75'Дьякаби Муктар•Озкаджар Дженк•Фулкье Димитри71' (Корреа Тьерри (71') •Лато Тони82' (Кавани Эдинсон (82') •Муса Юнус56' (Лопес Диего IV (56') •Мориба Илайкс• 85'Нико Гонсалес71' (Герра Хавьер (71') •Лино Сэмуел•Дуро Уго
30 апреля. Стадион "Нуэво Мирандилья".
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