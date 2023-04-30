«Валенсия» проиграла конкурентам из «Кадиса»

«Кадис» и «Валенсия», конкуренты в битве за выживание, встретились в 32-м туре Ла Лиги. Гости выглядели получше противника, но вот добиться успеха не смогли. В конце первого тайма Гонсало Эскаланте ударом головой переправил мяч в сетку. В первой же атаке после перерыва «Кадис» снова забил, атаку завершил Серхи Гвардиола. Сэмуел Лино вскоре отобрал мяч у вратаря и сократил отставание в счете.

1:2, «Валенсия» идет всего в двух очках над зоной вылета, соперник - в четырех.