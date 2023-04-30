Хави назвал совершенного игрока в «Барселоне»

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал, что думает о полузащитнике команды Серхио Бускетсе.

«Серхио ключевой игрок для меня. Это тактически совершенный футболист. Надеюсь, он останется с нами. Все зависит от него», - передает слова специалиста инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Срок действующего контракта Бускетса с «Барселоной» истекает летом текущего года. Стороны близки к продлению сотрудничества на один сезон.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании полузащитник провел 26 поединков, в которых отметился четырьмя результативными передачами.