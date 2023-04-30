Тер Штеген стал рекордсменом «Барселоны»

В рамках 32-го тура чемпионата Испании каталонская «Барселона» встречалась с севильским «Бетисом». Подопечные Хави Эрнандеса отпраздновали разгромную победу со счетом 4:0.

Для голкипера «сине-гранатовых» Марка-Андре тер Штегена это был 24-й «сухой» матч в нынешнем сезоне. По этому статистическому показателю он стал рекордсменом каталонского клуба. Он побил рекордное достижение Клаудио Браво, в активе которого 23 «сухаря» в сезоне-2014/2015.

Тер Штеген защищает цвета «Барселоны» с лета 2014 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает по завершении сезона-2024/2025.