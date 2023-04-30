Бускетс остаётся в «Барселоне»

Руководство каталонской «Барселоны» договорилось с полузащитником команды Серхио Бускетсом о пролонгации сотрудничества. Об этом сообщается в социальных сетях инсайдера Николо Скиры.

Как стало известно журналисту, 34-летний испанский футболист подпишет с «сине-гранатовыми» новый однолетний трудовой договор, который будет рассчитан до конца июня следующего года.

В составе «Барселоны» Бускетс выступает с июля 2008 года. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до окончания нынешнего сезона.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Серхио провел 26 поединков, в которых сделал четыре голевые передачи, получил пять желтых карточек и один раз был удален с поля.