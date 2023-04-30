В «Барселоне» сделали интригующее заявление

Каталонская «Барселона» собирается пошуметь на летнем трансферном рынке. Об этом в разговоре с журналистами рассказал спортивный директор «сине-гранатовых» Матеу Алемани.

«Могу сказать следующее: лето будет очень интересным», - передает слова функционера Movistar.

В последние месяцы ходят слухи о возможном возвращении аргентинского нападающего Лионеля Месси в каталонский гранд. Руководство «Барселоны» ждет одобрения Ла Лиги по этому трансферу.

После 32 туров чемпионата Испании подопечные Хави Эрнандеса набрали 79 баллов и занимают первое место в турнирной таблице.