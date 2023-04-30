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«Барселона» выбирает из двух известных защитников

30 Апреля 2023 • 07:58 Комментировать

Боссы каталонской «Барселоны» планируют подписать нового защитника на правый фланг обороны. Об этом стало известно журналистам портала Sport.es.

Главной трансферной целью «сине-гранатовых» является латераль «Вильярреала» Хуан Фойт. Если стороны не смогут договориться, альтернативой является аренда португальского защитника Жоау Канселу, ныне выступающего на правах аренды за мюнхенскую «Баварии».

Напомним, что в настоящий момент на позиции правого защитника в каталонском коллективе выступают Рональд Араухо и Жюль Кунде. Но оба игрока больше тяготеют к игре в центре обороны.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хуан Фойт Жоау Канселу трансферы футбола - лето 2023
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