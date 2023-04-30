«Барселона» выбирает из двух известных защитников

Боссы каталонской «Барселоны» планируют подписать нового защитника на правый фланг обороны. Об этом стало известно журналистам портала Sport.es.

Главной трансферной целью «сине-гранатовых» является латераль «Вильярреала» Хуан Фойт. Если стороны не смогут договориться, альтернативой является аренда португальского защитника Жоау Канселу, ныне выступающего на правах аренды за мюнхенскую «Баварии».

Напомним, что в настоящий момент на позиции правого защитника в каталонском коллективе выступают Рональд Араухо и Жюль Кунде. Но оба игрока больше тяготеют к игре в центре обороны.