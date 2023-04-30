Анчелотти назвал тревожный момент в игре «Реала»

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти пообщался с представителями СМИ после поединка 32-го тура чемпионата Испании против «Альмерии». «Сливочные» отпраздновали победу со счетом 4:2.

«Прекрасно знаю, на что способны мои подопечные в защите. Поэтому не могу понять, как мы пропустили шесть мячей за две встречи. В этом матче мы расслабились, когда имели серьезное преимущество. Была потеряна концентрация. Это тревожный сигнал. Такое недопустимо в следующих играх», - передает слова итальянского тренера пресс-служба клуба.

«Реал» с 68 баллами занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. Мадридцы отстают от идущей первой «Барселоны» на 11 баллов.