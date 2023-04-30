Хави оценил дебют 15-летнего игрока «Барселоны»

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес высказался о дебютном поединке 15-летнего форварда команды Ламина Ямала. Игрок вышел на поле в концовке матча против севильского «Бетиса» (4:0).

«Ямал хорошо показал себя. Я попросил его проявить себя, и он это сделал. И это в 15 лет, вы представьте себе. У него даже был шанс отметиться голом. Ламин – особенный футболист, у которого есть уверенность в своих силах. Он может стать важным звеном команды, это уже понятно на тренировках», - передает слова Хави инсайдер Фабрицио Романо.

После 32 туров «Барселона» опережает идущий вторым мадридский «Реал» на 11 баллов.