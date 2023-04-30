В 32-м туре чемпионата Испании «Барселона» отыгралась после поражения в предыдущем туре от «Райо Вальекано», она разгромила гостей из Севильи - «Бетис». Подопечные Хави Эрнандеса забили четыре гола, но при этом сохранили свои ворота в неприкосновенности. Итоги игры прокомментировал голкипер «Барсы» Марк-Андре тер Штеген.

- Это командный успех, у нас сейчас старается вся команда, не только один игрок. Я рад за игроков, рад и за себя, что мы снова не пропустили, - цитирует слова тер Штегена официальный сайт клуба.

В следующем туре «Барселоне» предстоит сыграть с «Осасуной».