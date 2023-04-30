Кристенсен: «Быстро отыгрались после поражения в предыдущем туре»

В своем очередном матче в рамках чемпионата Испании «Барселона» разгромила «Бетис», забив тому четыре безответных мяча. Это стало повторением самой крупной победы каталонского суперклуба в текущем сезоне. Успех команды прокомментировал датский защитник Андреас Кристенсен - автор первого гола в матче.

- Важно было быстро отыграться после неудачи в предыдущем туре, и у нас это получилось. Здорово начали и забили гол, но это чуть расслабило нас. Однако после того, как они остались в меньшинстве, мы снова нашли ритм. Мы на верном пути, - считает Кристенсен, слова которого цитирует клубный сайт.