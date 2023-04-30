Рафинья: «Показали красивую игру»

В своем очередном матче в рамках чемпионата Испании «Барселона» повторила свой рекорд текущего сезона в смысле самой крупной победы - команда забила четыре мяча «Бетису». Один из них записал на свой счет бразилец Рафинья, это было в конце первого тайма и его мяч довел счет до крупного - 3:0. Он прокомментировал события игры.

- До удаления в их составе все было более-менее равно, хотя мы все равно показывали красивую игру, хорошую игру. Это было важно для нас, для уверенности в своих силах. И поклонники здорово поддерживали нас, спасибо им, - цитирует слова Рафиньи клубный сайт «Барселоны».