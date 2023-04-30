Хави высказался о победе над «Бетисом»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о разгромной победе каталонского клуба над «Бетисом» (4:0) в рамках 32-го тура Ла Лиги

Специалист отметил, что после удаления у соперника игра повернулась лицом к его команде, хотя она итак начала хорошо матч, быстро отправив мяч в ворота соперников.

«Нам удалось перестроить команду, и мы смогли сделать еще один шаг к титулу. Для меня понятны две желтые карточки Эдгара, особенно вторая», - цитирует слова специалиста издание Marca.

«Барселона» продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу, опережая мадридский «Реал» на 11 очков.

В следующием матче «сине-гранатовые» сыграют против «Осасуны».