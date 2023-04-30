«Барселона» повторила клубный рекорд сезона 1986/1987

В субботу вечером «Барселона» порадовала своих фанатов крупной победой над «Бетисом» со счётом 4:0. Для каталонцев этот матч стал 24-м «сухим» в текущем чемпионате Испании.

«Барселона» повторила клубный рекорд – ранее 24 «сухаря» «сине-гранатовые» выдавали в далёком сезоне 1986/1987. Об этом в социальных сетях рассказывает журналист Педро Мартин.

Чтобы установить новый клубный рекорд по количеству игр на ноль в одном чемпионате, «Барселоне» достаточно не пропустить хотя бы в одном из оставшихся матчей. Соперниками команды Хави в мае-июне будут «Осасуна», «Эспаньол», «Реал Сосьедад», «Вальядолид», «Мальорка» и «Сельта».