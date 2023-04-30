​В составе «Барселоны» дебютировал 15-летний игрок

В матче тридцать второго тура испанского чемпионата «Барселона» не испытала особых проблем с «Бетисом», забив тому четыре мяча, что стало повторением самой крупной победы каталонского суперклуба в текущем сезоне.

В силу складывавшейся ситуации наставник клуба Хави Эрнандес решил выпустить на поле перспективного дебютанта - 15-летнего Ламина Ямаля, который вышел на поле вместо Гави. Ему исполнятся шестнадцать лет лишь в июле.

Следить за событиями игры между «Барселоной» и «Бетисом» можно в формате прямой онлайн-трансляции. В следующем туре «Барселона» сыграет с «Осасуной».