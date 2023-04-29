«Барселона» неожиданно разорвала «Бетис», за тайм забив больше, чем за последние пять матчей

«Барселона» и «Бетис» сошлись в рамках чемпионата Испании по футболу. Игра 32-го тура Примеры состоялась 29 апреля на легендарном стадионе «Камп Ноу».

«Барселона» уже знала, что «Реал» победил в этом туре и приблизился, слегка распалив золотую интригу, поэтому на матч с «Бетисом» настрой был максимально боевой. Из хороших новостей – на скамейку запасных вернулся Усман Дембеле, а в центре поля Хави доверился мощнейшей связке Педри, Де Йонг, Бускетс и Гави, в атаку отрядив лишь Рафинью с Левандовски при постоянных подключениях Бальде.

За последние пять матчей «Барселона» забила всего два гола, два раза проиграла, дважды сыграла вничью, поэтому опасения перед игрой с крепким «Бетисом» были. Но тут каталонцев неожиданно прорвало. Уже за первый тайм соперник был разгромлен, а вопрос о победителе снят. Быстрый гол на счету Кристенсена. Рафинья первую подачу от угла поля выполнил не очень, зато во второй волне навесил отлично, а датчанин замкнул ударом с шести метров – 1:0.

За пару минут до гола у «Бетиса» вынужденно вышел Эдгар, заменивший травмировавшегося Луиса Фелипе. Так вот, он за девять минут умудрился заработать две жёлтые карточки и отправиться отдыхать. Концовку первого тайма «Бетису» предстояло провести в меньшинстве, и её «огурцы» откровенно провалили. А вот «Барселона» наоборот, показала максимум, стрельнув дуплетом.

Кунде разогнался справа, получил пас и сразу набросил в центр, а там Левандовски отличился ударом в касание – 2:0. Прошло три минуты и Рафинья выскакивает на проникающий пас Бускетса, вторым касанием переправляя мяч мимо голкипера – 3:0. Сначала гол засчитывать не стали, зафиксировав офсайд, но на повторах арбитры убедились, что бразилец выбегал из правильного положения. Всё решено за первый тайм, но и во втором были достойные события.

Первым ударом в створ ворот мог вернуть призрачную интригу «Бетис»: Миранда ворвался с фланга и бил под штангу, но тер Штеген парировал. В ответ звонкий момент случился у Левандовски. После прохода Бальде Педри проникающей передачей нашёл Роберта в штрафной площади, поляк развернулся на голкипера и бил из убойной позиции, но попал в штангу.

Довершение разгрома «Барселона» приберегла на концовку. Точнее, опять подоспела помощь от «Бетиса». Фати прокинул мяч мимо Монтойи и сильно прострелил, а Гидо Родригес в подкате опередил Левандовски, поразив собственные ворота – 4:0. На поле ещё успел появиться 15-летний Ламин Ямал, заменив Гави и став самым молодым игроком в истории «Барселоны». И даже чуть-чуть гол не забил, но слишком поспешил и после ошибки Монтойи пальнул точно в голкипера.

Не позволила «Барселона» приблизиться мадридскому «Реалу», золотая интрига гаснет. Шесть матчей остаётся до финиша сезона, каталонцы впереди на 11 баллов.