​Левандовски - лучший дебютант «Барселоны» со времён Это'О

В матче тридцать второго тура испанского чемпионата «Барселона» громит «Бетис», а один из голов записал на свой счет польский форвард Роберт Левандовски, который отличился уже в девятнадцатый раз в текущем сезоне. Левандовски - первый дебютант в составе каталонского суперклуба за последние восемнадцать лет, который забил так много голов в своем дебютном сезоне.

Последним, кто действовал столь результативно, был камерунский нападающий Самюэль Это'О в сезоне 2004/2005 - и тогда «Барса» также вернула себе чемпионский титул после продолжительного, шестилетнего перерыва.

Следить за событиями игры между «Барселоной» и «Бетисом» можно в формате прямой онлайн-трансляции.