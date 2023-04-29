Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​Левандовски - лучший дебютант «Барселоны» со времён Это'О

29 Апреля 2023 • 23:46 Комментировать
Барселона
4:0
Бетис
окончен

В матче тридцать второго тура испанского чемпионата «Барселона» громит «Бетис», а один из голов записал на свой счет польский форвард Роберт Левандовски, который отличился уже в девятнадцатый раз в текущем сезоне. Левандовски - первый дебютант в составе каталонского суперклуба за последние восемнадцать лет, который забил так много голов в своем дебютном сезоне.

Последним, кто действовал столь результативно, был камерунский нападающий Самюэль Это'О в сезоне 2004/2005 - и тогда «Барса» также вернула себе чемпионский титул после продолжительного, шестилетнего перерыва.

Следить за событиями игры между «Барселоной» и «Бетисом» можно в формате прямой онлайн-трансляции.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Роберт Левандовски Самюэль Это-О
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Эльче Эльче
Райо Вальекано Райо Вальекано
4
0
3.70 3.35 2.12
Видео
Окончен
Реал Мадрид Реал Мадрид
Альмерия Альмерия
4
2
1.12 10.00 19.00
Видео
Окончен
Барселона Барселона
Бетис Бетис
4
0
1.30 5.60 10.00
Видео
30.04.23 в 15:00
Кадис Кадис
Валенсия Валенсия
2.95 3.05 2.70
Видео
30.04.23 в 17:15
Вильярреал Вильярреал
Сельта Сельта
2.00 3.70 3.70
Видео
30.04.23 в 19:30
Эспаньол Эспаньол
Хетафе Хетафе
2.33 3.10 3.50
Видео
30.04.23 в 22:00
Вальядолид Вальядолид
Атлетико М Атлетико М
4.90 4.00 1.71
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 30 Апреля
00:00 · Испания. Ла Лига
​В составе «Барселоны» дебютировал 15-летний игрок 1
29 Апреля
23:46 · Испания. Ла Лига
​Левандовски - лучший дебютант «Барселоны» со времён Это'О
22:57 · Испания. Ла Лига
«Барселона» впервые в 2023 году забила три гола за тайм
21:30 · Испания. Ла Лига
«Барселона» - «Бетис»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 2
20:51 · Испания. Ла Лига
«Барселона» озвучила состав на матч с «Бетисом»
20:12 · Испания. Ла Лига
Бензема стал четвёртым бомбардиром в истории Ла Лиги 1
19:17 · Испания. Ла Лига
«Эльче» неожиданно разгромил «Райо Вальекано» и отсрочил вылет
19:00 · Испания. Ла Лига
«Реал» - «Альмерия»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2
17:52 · Испания. Ла Лига
Ла Лига вряд ли одобрит первый план «Барселоны» по возвращению Месси
17:38 · Испания. Ла Лига
Бензема и Куртуа вернулись: «Реал» назвал состав на матч с «Альмерией»
14:53 · Испания. Ла Лига
«Хетафе» объявил имя нового главного тренера официально
14:18 · Испания. Ла Лига
Хави подтвердил, что «Барселона» обсудила возвращение Месси с Ла Лигой
12:31 · Испания. Ла Лига
Кьеллини: «Я был близок к переходу в «Реал» Мадрид»
11:51 · Испания. Ла Лига
«Реал» ускорит продажу Менди, если Начо продлит контракт
11:36 · Испания. Ла Лига
Пини Захави стал новым агентом Габри Вейги
Все новости
Рекомендуем