«Барселона» впервые в 2023 году забила три гола за тайм

В матче тридцать второго тура Ла Лиги «Барселона» принимает «Бетис», и в первом тайме все сложилось в пользу каталонцев - они забили первыми, затем «Бетис» остался вдесятером после удаления Эдгара Гонсалеса, который вышел на замену на 12-й минуте и за двадцать минут схлопотал две желтые карточки.

После этого «Барселона» забила еще два мяча - Левандовски и Рафинья добавили свои фамилии в протокол к фамилии автора первого мяча - Андреаса Кристенсена. Как оказалось, «Барселона» впервые, с учетом всех турниров, в которых она выступала, забила три мяча за первый тайм в 2023 году.

Следить за событиями игры между «Барселоной» и «Бетисом» можно в формате прямой онлайн-трансляции.