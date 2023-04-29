«Барселона» озвучила состав на матч с «Бетисом»

В субботу вечером «Барселона» будет принимать «Бетис» в календарном матче чемпионата Испании. Главный тренер каталонской команды Хави принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Тер Штеген, Бальде, Кунде, Кристенсен, Араухо, де Йонг, Бускетс, Педри, Гави, Рафинья, Левандовски.

На текущий момент «Барселона» уверенно лидирует в испанской Ла Лиге, опережая второй «Реал» на 11 зачётных баллов.

Матч между «Барселоной» и «Бетисом» стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.