«Эльче» неожиданно разгромил «Райо Вальекано» и отсрочил вылет

«Эльче» сегодня мог оформить прощание с Ла Лигой по итогам матча с «Райо Вальекано». Главный аутсайдер турнира, впрочем, удивил и добыл третью победу в сезоне. На помощь ему пришло удаление Флорьяна Лежёна в середине первого тайма. И на стыке двух половин игры «Эльче» забил трижды, после чего довел дело до 4:0. Конечно, он остается последним, проигравшие - девятые.
Протокол игры
|(1:0) Моренте Тете45'
|(2:0) Бое Лукас52'
|(3:0) Фидель Чавес53'
|(4:0) Гумбау Херард72'
Бадия Эдгар•Фернандес Хосан•Магальян Лисандро•Клерк Карлос• 40'Бланко Лаутаро69' (Верду Гонсало (69') •Моренте Тете•Нванкво Джон•Гумбау Херард73' (Гутьеррес Хосе (73') •Фидель Чавес70' (Кольядо Алекс (70') •Бое Лукас74' (Понсе Эсекель (74') •Милья Пере73' (Фернандес Николас (73')
Димитриевски Столе•Балью Иван•Лежён Флорьян• 27'Катена Алехандро63' (Трехо Оскар (63') •Гарсия Франсиско III•Сисс Пате63' (Валентин Оскар (63') •Комесанья Санти•Санчес Сальвадор75' (Лопес Унаи (75') •Паласон Иси63' (Рауль де Томас (63') •Гарсия Альваро Ривера 45'46' (Мумин Абдул (46') •Камелло Серхио
29 апреля. Стадион "Мартинес Валеро" (Эльче).
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