«Эльче» неожиданно разгромил «Райо Вальекано» и отсрочил вылет

«Эльче» сегодня мог оформить прощание с Ла Лигой по итогам матча с «Райо Вальекано». Главный аутсайдер турнира, впрочем, удивил и добыл третью победу в сезоне. На помощь ему пришло удаление Флорьяна Лежёна в середине первого тайма. И на стыке двух половин игры «Эльче» забил трижды, после чего довел дело до 4:0. Конечно, он остается последним, проигравшие - девятые.