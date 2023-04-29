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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Эльче» неожиданно разгромил «Райо Вальекано» и отсрочил вылет

29 Апреля 2023 • 19:17 Комментировать
Эльче
4:0
Райо Вальекано
окончен

«Эльче» сегодня мог оформить прощание с Ла Лигой по итогам матча с «Райо Вальекано». Главный аутсайдер турнира, впрочем, удивил и добыл третью победу в сезоне. На помощь ему пришло удаление Флорьяна Лежёна в середине первого тайма. И на стыке двух половин игры «Эльче» забил трижды, после чего довел дело до 4:0. Конечно, он остается последним, проигравшие - девятые.

Протокол игры  
Эльче4:0Райо Вальекано
(1:0) Моренте Тете45'  
(2:0) Бое Лукас52'  
(3:0) Фидель Чавес53'  
(4:0) Гумбау Херард72'  
Бадия ЭдгарФернандес ХосанМагальян ЛисандроКлерк Карлос  40'Бланко Лаутаро 69' (Верду Гонсало ( 69') Моренте ТетеНванкво ДжонГумбау Херард 73' (Гутьеррес Хосе ( 73') Фидель Чавес 70' (Кольядо Алекс ( 70') Бое Лукас 74' (Понсе Эсекель ( 74') Милья Пере 73' (Фернандес Николас ( 73')
Запасные: Шейх ПапРоко ЭнсоВернер АксельДиего Гонсалес VIIЛирола ПольJavi Pamies
Димитриевски СтолеБалью ИванЛежён Флорьян  27'Катена Алехандро 63' (Трехо Оскар ( 63') Гарсия Франсиско IIIСисс Пате 63' (Валентин Оскар ( 63') Комесанья СантиСанчес Сальвадор 75' (Лопес Унаи ( 75') Паласон Иси 63' (Рауль де Томас ( 63') Гарсия Альваро Ривера  45' 46' (Мумин Абдул ( 46') Камелло Серхио
Запасные: Посо ХосеМартин АндресЭрнандес МариоСавельич Эстебан  71'Pep ChavarriaЛопес ДиегоСуарес Марио
29 апреля. Стадион "Мартинес Валеро" (Эльче).

 

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Райо Вальекано Эльче
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