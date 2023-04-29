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Чемпионат Испании. Ла Лига

Ла Лига вряд ли одобрит первый план «Барселоны» по возвращению Месси

29 Апреля 2023 • 17:52 Комментировать

Чтобы вернуть Лионеля Месси в свои ряды, «Барселоне» нужно вписаться в финансовые правила Ла Лиги. В прессе появилась информация о том, что каталонский клуб уже направил первое технико-экономическое обоснование контракта Месси.

Журналист Сесар Луис Мерло пишет в социальных сетях о том, что Ла Лига вряд ли одобрит этот план «Барселоны». При этом ранее сообщалось, что при таком раскладе каталонский клуб предоставит Ла Лиге другой план.

Учитывая финансовые трудности, «Барселоне» придётся серьёзно поработать, чтобы Месси снова примерил на себе сине-гранатовую футболку.  

Известна позиция Месси по зарплате в «Барселоне»

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