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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави подтвердил, что «Барселона» обсудила возвращение Месси с Ла Лигой

29 Апреля 2023 • 14:18 Комментировать
Барселона
...
Бетис
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Через 6 ч. 22 мин.

Главный тренер «Барселоны» Хави подтвердил тот факт, что клуб проводил встречу с представителями Ла Лиги по поводу возвращения Лионеля Месси.

«Да, [«Барселона» встречалась с Ла Лигой], но не только по вопросу возможного возвращения Лео. Посмотрим, сможем ли мы усилить состав на следующий сезон. Но сейчас это не важный вопрос – сейчас мы сосредоточены на задаче выиграть чемпионат», - слова Хави приводит портал Goal.

В субботу «Барселона» проведёт домашний матч чемпионата Испании против «Бетиса». Игра стартует в 22:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на портале LiveResult.

Известна позиция Месси по зарплате в «Барселоне»

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Хави Эрнандес
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БАРСЕЛОНА БЕТИС
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