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Чемпионат Испании. Ла Лига

Известна позиция Месси по зарплате в «Барселоне»

29 Апреля 2023 • 14:04 Комментировать

Ближайшим летом Лионель Месси может снова примерить на себе футболку «Барселоны». Как сообщает All About Argentina со ссылкой на журналиста Сесара Луиса Мерло, Месси не волнует размер заработной платы – он просто хочет снова оказаться в родном клубе. Ожидается, что звёздный аргентинец сразу же примет предложение «сине-гранатовых»

Ранее сообщалось, что «Барселона» ждёт одобрения испанской Ла Лиги по контракту с Месси. Каталонский клуб должен вписаться в финансовые правила.  

Как известно, Лионель Месси может вернуться в «Барселону» в статусе свободного агента. Действующий контракт 35-летнего форварда с «ПСЖ» истекает в конце июня.

«Барселона» придумала удивительный план, который поможет вернуть Месси

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