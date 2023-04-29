Известна позиция Месси по зарплате в «Барселоне»

Ближайшим летом Лионель Месси может снова примерить на себе футболку «Барселоны». Как сообщает All About Argentina со ссылкой на журналиста Сесара Луиса Мерло, Месси не волнует размер заработной платы – он просто хочет снова оказаться в родном клубе. Ожидается, что звёздный аргентинец сразу же примет предложение «сине-гранатовых»

Ранее сообщалось, что «Барселона» ждёт одобрения испанской Ла Лиги по контракту с Месси. Каталонский клуб должен вписаться в финансовые правила.

Как известно, Лионель Месси может вернуться в «Барселону» в статусе свободного агента. Действующий контракт 35-летнего форварда с «ПСЖ» истекает в конце июня.

«Барселона» придумала удивительный план, который поможет вернуть Месси