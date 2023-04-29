«Барселона» - «Бетис»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В рамках 32-го тура чемпионата Испании по футболу «Барселона» играет против «Бетиса».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Барселона - Бетис
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Протокол игры
Тер Штеген Марк-Андре•Кунде Жюль•Араухо Рональд•Кристенсен Андреас•Бальде Алехандро•Де Йонг Френки•Бускетс Серхио•Педри•Рафинья Диас•Левандовски Роберт•Гави
Силва Руи•Монтойя Мартин•Луис Фелипе•Песселья Херман•Миранда Хуан•Гидо Родригес•Карвалью Вилльям•Энрике Луис•Перес Айосе•Каналес Серхио•Виллиан Жозе
29 апреля. Стадион "Камп Ноу Спотифай".
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