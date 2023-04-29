Пини Захави стал новым агентом Габри Вейги

Полузащитник «Сельты» Габри Вейга нанял нового агента. Теперь испанского хавбека будет представлять Пини Захави, который защищает интересы многих звёзд мирового футбола, включая нападающего «Барселоны» Роберта Левандовски.

Напомним, что за 20-летнего Вейгу грядущим летом развернётся серьёзная борьба. К футболисту проявляют интерес не только клубы из Ла Лиги, а и команды из Английской премьер-лиги. Ранее ходили слухи об интересе «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед».

Мадридский «Реал» тоже был связан с Вейгой, но у «королевского клуба» в данный момент другие приоритеты.

На счету Габри 9 голов и 3 ассиста в этом розыгрыше Ла Лиги. В контракте Вейги с «Сельтой» прописана сумма отступных – 40 миллионов евро.