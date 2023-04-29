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Чемпионат Испании. Ла Лига

Пини Захави стал новым агентом Габри Вейги

29 Апреля 2023 • 11:36 Комментировать
Вильярреал
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Сельта
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30.04 17:15

Полузащитник «Сельты» Габри Вейга нанял нового агента. Теперь испанского хавбека будет представлять Пини Захави, который защищает интересы многих звёзд мирового футбола, включая нападающего «Барселоны» Роберта Левандовски.

Напомним, что за 20-летнего Вейгу грядущим летом развернётся серьёзная борьба. К футболисту проявляют интерес не только клубы из Ла Лиги, а и команды из Английской премьер-лиги. Ранее ходили слухи об интересе «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед».

Мадридский «Реал» тоже был связан с Вейгой, но у «королевского клуба» в данный момент другие приоритеты.

На счету Габри 9 голов и 3 ассиста в этом розыгрыше Ла Лиги. В контракте Вейги с «Сельтой» прописана сумма отступных – 40 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Сельта Пини Захави Габри Вейга
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