«Барселона» хочет встретиться с агентом Дембеле на следующей неделе

Каталонская «Барселона» на следующей неделе хочет провести переговоры с агентом нападающего Усмана Дембеле. По информации от Mundo Deportivo, в ходе встречи будет обсуждён новый контракт с французским вингером.

Напомним, действующее соглашение Дембеле с «Барселоной» истекает в конце следующего сезона. Источник сообщает, что обе стороны заинтересованы в продлении сотрудничества. Усман ясно дал понять, что хочет остаться на «Камп Ноу».

Дембеле сегодня должен вернуться на поле в матче с «Бетисом» в чемпионате Испании. Ранее футболист несколько недель отсутствовал из-за травмы. На счету Усмана по 5 голов и ассистов в этом розыгрыше Ла Лиги.