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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» хочет встретиться с агентом Дембеле на следующей неделе

29 Апреля 2023 • 10:24 Комментировать
Барселона
...
Бетис
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Через 11 ч. 2 мин.

Каталонская «Барселона» на следующей неделе хочет провести переговоры с агентом нападающего Усмана Дембеле. По информации от Mundo Deportivo, в ходе встречи будет обсуждён новый контракт с французским вингером.

Напомним, действующее соглашение Дембеле с «Барселоной» истекает в конце следующего сезона. Источник сообщает, что обе стороны заинтересованы в продлении сотрудничества. Усман ясно дал понять, что хочет остаться на «Камп Ноу».

Дембеле сегодня должен вернуться на поле в матче с «Бетисом» в чемпионате Испании. Ранее футболист несколько недель отсутствовал из-за травмы. На счету Усмана по 5 голов и ассистов в этом розыгрыше Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Усман Дембеле
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БАРСЕЛОНА БЕТИС
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