«Барселона» продаст Гарсию только в том случае, если получит выгодное предложение

Каталонская «Барселона» пока не намерена продавать своего защитника Эрика Гарсию, который присоединился к команде летом 2021 года из «Манчестер Сити». По информации от Sport, позиция руководства «сине-гранатовых» может измениться только в случае поступления выгодного предложения.

В этом сезоне Гарсия не получает стабильной игровой практики. Главный тренер Хави Эрнандес не доверяет игроку в центре обороны, но зато нашёл ему новую позицию. Эрик теперь может сыграть опорного полузащитника, но даже в этом амплуа испанец не является первым выбором.

В этом сезоне Гарсия провёл 19 матчей в чемпионате Испании, где отметился одним голом.