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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» ждёт одобрения Ла Лиги по трансферу Месси

29 Апреля 2023 • 09:26 Комментировать

Каталонская «Барселона» продолжает работу по возвращению в команду аргентинского нападающего Лионеля Месси. Как сообщает инсайдер Вероника Брунати, «сине-гранатовые» ждут решения руководства Ла Лиги по одобрению сделки.

Стороны начнут официальный процесс переговоров только тогда, когда Ла Лига одобрит план подписания 35-летнего южноамериканского футболиста. Сам Месси готов принять условия, которые ему планирует предложить руководство каталонского клуба.

Отмечается, что для подписания Лео каталонцам придется расстаться с несколькими игроками и уменьшить зарплатную ведомость.

В настоящий момент нападающий выступает за «ПСЖ». Его контракт рассчитан до конца текущего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси
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