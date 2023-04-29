«Барселона» ждёт одобрения Ла Лиги по трансферу Месси

Каталонская «Барселона» продолжает работу по возвращению в команду аргентинского нападающего Лионеля Месси. Как сообщает инсайдер Вероника Брунати, «сине-гранатовые» ждут решения руководства Ла Лиги по одобрению сделки.

Стороны начнут официальный процесс переговоров только тогда, когда Ла Лига одобрит план подписания 35-летнего южноамериканского футболиста. Сам Месси готов принять условия, которые ему планирует предложить руководство каталонского клуба.

Отмечается, что для подписания Лео каталонцам придется расстаться с несколькими игроками и уменьшить зарплатную ведомость.

В настоящий момент нападающий выступает за «ПСЖ». Его контракт рассчитан до конца текущего сезона.