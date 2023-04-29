«Хетафе» выбрал нового главного тренера

Руководство «Хетафе» приняло решение вернуть на пост главного тренера команды Хосе Бордаласа. Как стало известно AS, специалист готов принять предложение клуба.

Стороны подпишут краткосрочный трудовой договор до завершения нынешнего сезона. У руля команды Бордалас заменит Кике Санчеса Флореса, которого недавно отправили в отставку.

В последнем матче чемпионата Испании «Хетафе» потерпел домашнее поражение от «Альмерии» со счетом 1:2. После 31 матча Ла Лиги команда набрала 31 очко и располагается на 18-й строчке в турнирной таблице.