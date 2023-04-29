Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Хетафе» выбрал нового главного тренера

29 Апреля 2023 • 09:18 Комментировать

Руководство «Хетафе» приняло решение вернуть на пост главного тренера команды Хосе Бордаласа. Как стало известно AS, специалист готов принять предложение клуба.

Стороны подпишут краткосрочный трудовой договор до завершения нынешнего сезона. У руля команды Бордалас заменит Кике Санчеса Флореса, которого недавно отправили в отставку.

В последнем матче чемпионата Испании «Хетафе» потерпел домашнее поражение от «Альмерии» со счетом 1:2. После 31 матча Ла Лиги команда набрала 31 очко и располагается на 18-й строчке в турнирной таблице.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Хетафе Хосе Бордалас
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
29.04.23 в 17:15
Эльче Эльче
Райо Вальекано Райо Вальекано
3.70 3.35 2.12
Видео
29.04.23 в 19:30
Реал Мадрид Реал Мадрид
Альмерия Альмерия
1.12 10.00 19.00
Видео
29.04.23 в 22:00
Барселона Барселона
Бетис Бетис
1.30 5.60 10.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 29 Апреля
09:26 · Испания. Ла Лига
«Барселона» одобрения Ла Лиги по трансферу Месси
09:18 · Испания. Ла Лига
«Хетафе» выбрал нового главного тренера
08:46 · Испания. Ла Лига
Анчелотти опасается за Винисиуса в концовке сезона
08:21 · Испания. Ла Лига
Гути скептически относится к возвращению Месси в «Барселону»
06:55 · Испания. Ла Лига
Хави: «Барселона» должна стать чемпионом»
04:50 · Испания. Ла Лига
В следующем сезоне «Атлетико» выступит в винтажной форме в честь 120-летия клуба
02:35 · Испания. Ла Лига
«Кулесы» требуют от «Барселоны» оформить чемпионский титул 14 мая
02:29 · Италия. Серия А
«Милан» пополнил список претендентов на восходящую звезду испанского футбола
02:20 · Испания. Ла Лига
«Барселона» - лидирующий футбольный клуб по количеству подписчиков в Youtube
01:58 · Испания. Ла Лига
Хави продлит контракт с «Барселоной» в конце сезона
01:46 · Испания. Ла Лига
Сын Клюйверта забил скандальный гол в игре «Барселоны» U16 против «Кристал Пэлас» 1 видео
00:01 · Испания. Ла Лига
«Реал Сосьедад» без проблем разобрался с «Осасуной»
28 Апреля
23:58 · Испания. Ла Лига
Месси продолжает ждать конкретного предложения от «Барселоны»
22:44 · Испания. Ла Лига
«Барселона» выставит на продажу четырёх игроков слухи
22:28 · Испания. Ла Лига
«Барселона» поддерживает Хави в вопросе «неприкасаемости» Дембеле
Все новости
Рекомендуем