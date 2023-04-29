Анчелотти опасается за Винисиуса в концовке сезона

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти пообщался с журналистами в преддверии поединка против «Альмерии» в чемпионате Испании. В частности, итальянский специалист высказался о нападающем команды Винисиусе Жуниоре.

«Жуниор любит играть один в один. Единственная возможность сохранить такого футболиста – справедливость на поле. Но это относится не только к нему, хотя это относится ко всем игрокам. Так мы сможем предотвратить что-то плохое», - передает слова итальянского тренера AS.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Винисиус провел 29 поединков, в которых отметился десятью забитыми мячами и восемью голевыми передачами.