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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти опасается за Винисиуса в концовке сезона

29 Апреля 2023 • 08:46 Комментировать

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти пообщался с журналистами в преддверии поединка против «Альмерии» в чемпионате Испании. В частности, итальянский специалист высказался о нападающем команды Винисиусе Жуниоре.

«Жуниор любит играть один в один. Единственная возможность сохранить такого футболиста – справедливость на поле. Но это относится не только к нему, хотя это относится ко всем игрокам. Так мы сможем предотвратить что-то плохое», - передает слова итальянского тренера AS.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Винисиус провел 29 поединков, в которых отметился десятью забитыми мячами и восемью голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Винисиус Жуниор
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