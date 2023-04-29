Гути скептически относится к возвращению Месси в «Барселону»

Экс-полузащитник мадридского «Реала» Гути дал комментарий по поводу возможного возвращения аргентинского нападающего Лионеля Месси в каталонскую «Барселону». В настоящий момент 35-летний аргентинец защищает цвета «ПСЖ».

«Для фанатов команды - это отличная новость. Однако в спортивном плане для «Барсы» это не лучшее развитие событий. Клуб вернется к временам, когда команда зависела от одного футболиста. Хотя мне трудно представить Лео в важных матчах через год. Еще непонятно, сможет ли он сыграться с Левандовски», - передает слова Гути Infobae.

Месси – воспитанник «Барселоны». За парижский коллектив он выступает с лета 2021 года.