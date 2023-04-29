Хави: «Барселона» должна стать чемпионом»

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес заявил, что его команда обязана стать чемпионом Испании в нынешнем сезоне.

«Барселона» - самый сложный для работы клуб в мире. Здесь недостаточно побеждать со счетом 1:0. А мы в этом сезоне выиграли много матчей с таким счетом при хорошей игре. В этом клубе нужно убеждать своим футболом. Мы же очень ценим то, что делаем. «Барса» должна в этом сезоне стать чемпионом», - передает слова тренера газета Marca.

По итогам 31 тура чемпионата Испании «сине-гранатовые» уверенно лидируют в турнирной таблице, опережая идущий вторым мадридский «Реал» на 11 баллов.