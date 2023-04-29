В следующем сезоне «Атлетико» выступит в винтажной форме в честь 120-летия клуба

Мадридский «Атлетико» представил выездную форму для следующего года, подготовленную компанией Nike. Она шокирует совершенно нетрадиционными бело-синими цветами для клуба (смахивает на «Порту»)- но, как оказалось, тому есть объяснение.

Дело в том, что «Атлетико» готовится отметить 120-летие клуба, и потому руководство решило использовать этот повод для того, чтобы чуть освежить комплект формы.

Напомним, что мадридский «Атлетико» одиннадцать раз становился чемпионом Испании, в последний раз это случилось в 2021 году. В воскресенье клуб сыграет с «Вальядолидом».