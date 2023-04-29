«Кулесы» требуют от «Барселоны» оформить чемпионский титул 14 мая

«Барселона» проиграла «Райо Вальекано» со счетом 1:2, и ее отрыв от «Реала» за семь туров до конца чемпионата составляет те же одиннадцать очков - примерно половина от того, что осталось в розыгрыше.

И фанаты «Барселоны» уже приступили к своей математике - когда лучше выиграть чемпионский титул. Они хотят, чтобы «Барселона» стала недосягаемой для «Реала» 14 мая - в этот день «Барселоне» предстоит сыграть с «Эспаньолом», и они хотят унизить принципиального соперника традиционным «чемпионским коридором», который в таком случае устраивают проигравшие - вполне по регламенту чемпионата.

Дополнительным ударом может стать то, что именно 14 мая «Эспаньол» может математически лишиться места в Ла Лиге, сейчас команда ведет отчаянную борьбу за выживание.