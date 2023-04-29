«Барселона» - лидирующий футбольный клуб по количеству подписчиков в Youtube

Помимо весьма возможного титула чемпиона Испании, «Барселона» может обеспечить себе в этом сезоне еще один «трофей» - титул самой популярной футбольной команды на платформе Youtube, всемирно признанном лидере сервисов видеохостинга. Количество подписчиков официального канала каталонского клуба перевалило за пятнадцать миллионов, что является абсолютным рекордом для любого футбольного клуба.

Да и в целом, если говорить о спорте, то есть лишь два более популярных канала - это НБА (20,2 млн подписчиков) и FIFA - 19,2 миллиона подписчиков. Любопытно, что за один лишь год прирост составил 10 процентов - в конце предыдущего сезона цифра составляла 13,5 миллионов.

Следит за «Барселоной» в основном молодежь - 76 процентов подписчиков имеют возраст от 13 до 34 лет. Больше всего подписчиков из таких стран, как Испания, США, Индонезия, Индия и Мексика.

Для сравнения - количество подписчиков «Реала» составляет 9,9 миллионов, «Ливерпуля» - 8,2 миллиона.