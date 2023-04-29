Хави продлит контракт с «Барселоной» в конце сезона

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес в скором времени подпишет новый контракт с клубом.

Факт переговоров подтверждал сам специалист, также о заинтересованности в продлении соглашения с наставником неоднократно сообщал президент клуба Жоан Лапорта. Как информирует журналист Решад Рахман со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо, Хави продлит договор, когда «Барселона» обеспечит себе чемпионство в Ла Лиге. Нынешний контракт истекает в 2024 году.

За семь туров до финиша «сине-гранатовые» опережают занимающий вторую строчку мадридский «Реал» на 11 очков. В субботу каталонцы сыграют в родных стенах против «Бетиса».