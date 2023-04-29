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Сын Клюйверта забил скандальный гол в игре «Барселоны» U16 против «Кристал Пэлас» видео

29 Апреля 2023 • 01:46 Комментировать

Детская «Барселона» U16 встретилась с «Кристал Пэлас» в рамках международного средиземноморского кубка - детского турнира, который ежегодно проходит на полях Коста-Бравы. К середине первого тайма «Барселона» уже вела со счетом 2:0, и, в общем-то, острой необходимости «читить» у каталонцев в той ситуации не было.

Но именно это и произошло - пока игроки «Кристал Пэлас» решили испить водички во время оказания медицинской помощи одному из юных «кулесов», их оппоненты быстро разыграли мяч, доставили его Шейну Клюйверту, сыну известного в прошлом игрока «Аякса», «Милана», и, конечно же, «Барселоны» Патрика Клюйверта. И тот без особых хлопот перевёл мяч в пустые ворота.

В итоге «Барселона» U16 выиграла со счетом 4:0, но привкус, как водится остался. А о Шейне Клюйверте мы, вне всяких сомнений, вскоре будем слышать все чаще и чаще

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Патрик Клюйверт Шейн Клюйверт
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