«Реал Сосьедад» без проблем разобрался с «Осасуной»

32-й тур Ла Лиги стартовал матчем «Осасуна» - «Реал Сосьедад». Хозяева почти не попадали в створ, нанеся достаточно ударов по воротам. Соперник резво начал, обрушив атаки на оборону, и после прострела от лицевой линии голкипер Серхио Эррера срезал мяч в свои ворота, не сумев сгруппироваться. Вратарь начудил еще раз, подарив мяч Мохамеду-Али Чо, но тот пробил в голкипера. В середине второго тайма Микель Оярсабаль выходил один на один с голкипером и попал в перекладину. Вскоре он ассистировал Александру Сорлоту, который у дальней штанги пробил в каркас ворот. На 90-й минуте баски все же удвоили счет, Такефуса Кубо здорово пробил из-под защитника - 2:0.

«Реал Сосьедад» закрепился на четвертом месте и проигрывает пять очков ближайшему сопернику, «Атлетико». «Осасуна» восьмая.