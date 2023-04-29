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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал Сосьедад» без проблем разобрался с «Осасуной»

29 Апреля 2023 • 00:01 Комментировать
Осасуна
0:2
Реал Сосьедад
окончен

32-й тур Ла Лиги стартовал матчем «Осасуна» - «Реал Сосьедад». Хозяева почти не попадали в створ, нанеся достаточно ударов по воротам. Соперник резво начал, обрушив атаки на оборону, и после прострела от лицевой линии голкипер Серхио Эррера срезал мяч в свои ворота, не сумев сгруппироваться. Вратарь начудил еще раз, подарив мяч Мохамеду-Али Чо, но тот пробил в голкипера. В середине второго тайма Микель Оярсабаль выходил один на один с голкипером и попал в перекладину. Вскоре он ассистировал Александру Сорлоту, который у дальней штанги пробил в каркас ворот. На 90-й минуте баски все же удвоили счет, Такефуса Кубо здорово пробил из-под защитника - 2:0.

«Реал Сосьедад» закрепился на четвертом месте и проигрывает пять очков ближайшему сопернику, «Атлетико». «Осасуна» восьмая.

Протокол игры  
Осасуна0:2Реал Сосьедад
  6'Эррера Серхио (0:1)
  90'Кубо Такефуса (0:2)
Эррера СерхиоПенья Рубен 69' (Гарсия Рубен ( 69') Эрнандес АриданеКруз Хуан  67'Санчес Мануэль  83'Монкайола Хон  89'Муньос Икер 74' (Торро Лукас ( 74') Орос Аймар 74' (Ибаньес Пабло ( 74') Барха Энрике 69' (Авила Эсекьель ( 69') Кике Гарсия 60' (Будимир Анте ( 60') Гомес Мойсес
Запасные: Валенсия ПаблоУнаи ГарсияАйтор ФернандесВидаль НачоБенито Икер
Ремиро АлехандроАриц Элустондо 77' (Горосабел Андони ( 77') Субельдия Игор  88'Ле Норман РобенМуньос АйхенМерино МикельСубименди МартинЧо Мохамед-Али 46' (Оярсабаль Микель ( 46') Сильва Давид 77' (Браис Мендес ( 77') Барренечеа Андер 63' (Кубо Такефуса ( 63') Фернандес Карлос 63' (Сорлот Александр ( 63')
Запасные: Гевара АндерИльяраменди АсьерСубиаурре АндониСола АлексПачеко ХонТуррьентес БеньятНаварро Роберто
28 апреля. Стадион "Эль-Садар".

 

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Осасуна Реал Сосьедад
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