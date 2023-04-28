«Барселона» планирует расстаться с рядом футболистов после открытия летнего трансферного окна.

Каталонскому клубу требуется осуществить несколько дорогостоящих продаж и сократить расходы на зарплаты, чтобы выйти из трудной финансовой ситуации, а намерение «сине-гранатовых» вернуть Лионеля Месси делает эту необходимость ещё более острой. Как сообщает Sport, в летнее трансферное окно «Барселона» готова выставить на продажу Жорди Альбу, Феррана Торреса, Франка Кесси и Ансу Фати. Также руководство рассмотрит предложения по Рафинье Диасу и Эрику Гарсии, если таковые появятся.