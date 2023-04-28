«Барселона» поддерживает Хави в вопросе «неприкасаемости» Дембеле

«Барселона» твёрдо намерена сохранить в своих рядах вингера Усмана Дембеле.

Известно, что главный тренер «сине-гранатовых» Хави Эрнандес очень высоко оценивает талант француза и видит его важной частью своих планов. В июле вступит в силу опция, позволяющая другим клубам приобрести Дембеле за 50 млн евро, но в «Барселоне» уверены в сохранении 25-летнего футболиста – клуб считает его «неприкасаемым», полностью поддерживая Хави в данном вопросе, докладывает инсайдер Фабрицио Романо. Сам игрок тоже не заинтересован в уходе.

Усман Дембеле записал себе в актив восемь забитых мячей и семь результативных передач в 28 матчах за «Барселону» в текущем сезоне.