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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» поддерживает Хави в вопросе «неприкасаемости» Дембеле

28 Апреля 2023 • 22:28 Комментировать
Барселона
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Бетис
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Через 23 ч. 11 мин.

«Барселона» твёрдо намерена сохранить в своих рядах вингера Усмана Дембеле.

Известно, что главный тренер «сине-гранатовых» Хави Эрнандес очень высоко оценивает талант француза и видит его важной частью своих планов. В июле вступит в силу опция, позволяющая другим клубам приобрести Дембеле за 50 млн евро, но в «Барселоне» уверены в сохранении 25-летнего футболиста – клуб считает его «неприкасаемым», полностью поддерживая Хави в данном вопросе, докладывает инсайдер Фабрицио Романо. Сам игрок тоже не заинтересован в уходе.

Усман Дембеле записал себе в актив восемь забитых мячей и семь результативных передач в 28 матчах за «Барселону» в текущем сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Усман Дембеле
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БАРСЕЛОНА БЕТИС
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