Кунде не хочет играть на позиции правого защитника в «Барселоне»

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде надеется вернуться на родную для себя позицию.

Француз является профильным центрбеком, однако в дебютном сезоне после переезда в Каталонию ему часто приходится занимать позицию справа из-за кадровой ситуации в команде и тактических идей Хави Эрнандеса. Сам специалист намекнул, что планирует продолжать задействовать Кунде на фланге. При этом, по информации Diario AS, 24-летний футболист не хочет играть на правом краю обороны в следующем сезоне.

Жюль Кунде принял участие в 34 матчах «Барселоны» в нынешней кампании, пять раз отметившись голевой передачей.