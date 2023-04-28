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Хави: «Я знаю, что Кунде центральный защитник, но ему нужно адаптироваться к правому флангу»

28 Апреля 2023 • 15:18 Комментировать
Барселона
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Бетис
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29.04 22:00

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес объяснил, почему номинальный центральный защитник Жюль Кунде в этом сезоне должен играть на правом фланге обороны. Напомним, француз присоединился к «сине-гранатовым» прошлым летом из «Севильи».

«Я знаю, что Кунде центральный защитник, но ему нужно адаптироваться к правому флангу из-за определённых обстоятельств. Он хорошо справляется и даёт нам много хороших качеств. Где бы Жюль не играл в защите, он даёт нам определённую гарантию», – сказал Хави на пресс-конференции.

В межсезонье «Барселона» попробует купить нового правого защитника, чтобы Кунде мог выступать на родной позиции в центре.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Жюль Кунде
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