Хави: «Я знаю, что Кунде центральный защитник, но ему нужно адаптироваться к правому флангу»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес объяснил, почему номинальный центральный защитник Жюль Кунде в этом сезоне должен играть на правом фланге обороны. Напомним, француз присоединился к «сине-гранатовым» прошлым летом из «Севильи».

«Я знаю, что Кунде центральный защитник, но ему нужно адаптироваться к правому флангу из-за определённых обстоятельств. Он хорошо справляется и даёт нам много хороших качеств. Где бы Жюль не играл в защите, он даёт нам определённую гарантию», – сказал Хави на пресс-конференции.

В межсезонье «Барселона» попробует купить нового правого защитника, чтобы Кунде мог выступать на родной позиции в центре.