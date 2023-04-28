Хави: «Рафинья старается быть перфекционистом, но это у него не всегда получается»

Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес доволен выступлениями вингера Рафиньи Диаса в дебютном сезоне. Напомним, прошлым летом бразилец перебрался на «Камп Ноу» из английского «Лидса» за 58 миллионов евро.

«Я рад за Рафинью. Он забил достаточно голов и демонстрировал большое трудолюбие. Рафинья старается быть перфекционистом, но это у него не всегда получается. Тем не менее, он выбрал правильный подход для того, чтобы добиться успеха», – сказал Хави на пресс-конференции.

Ранее ходили слухи о возможном уходе Рафиньи из «Барселоны». На игрока есть большой спрос в Английской премьер-лиге.

На счету Рафиньи 6 голов и 5 ассистов в нынешнем розыгрыше Ла Лиги.