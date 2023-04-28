Хави: «Против «Райо Вальекано» мы выдали худшее выступление в этом сезоне»

Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес вспомнил о поражении от «Райо Вальекано» в середине недели. Каталонцы проиграли 1:2 на выезде и упустили возможность оторваться от мадридского «Реала» на 14 очков в турнирной таблице.

«Против «Райо Вальекано» мы выдали худшее выступление в этом сезоне. Завтра будет очень важная игра, которая станет для нас испытанием. «Бетис» – отличная команда с очень чётким рисунком игры. Мы постараемся забрать у них мяч и доминировать», – заявил Хави на пресс-конференции.

До конца сезона в Ла Лиге осталось 7 туров. У «Барселоны» есть отрыв в 11 очков от второго места.