Хави: «В данный момент Рафинья и Торрес лучше Фати»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал, почему вингер Ансу Фати получает мало игрового времени в этом сезоне. По мнению испанского специалиста, молодой воспитанник «сине-гранатовых» пока проигрывает конкуренцию за место в старте.

«Фати столкнулся с большой конкуренцией. Это нормально в таком клубе, как «Барселона». Почему он не играет? Я считаю, что в данный момент Рафинья и Торрес справляются лучше Ансу», – сказал Хави на пресс-конференции.

Напомним, Фати недавно связывали с уходом из «Барселоны». В услугах футболиста был заинтересован «Манчестер Юнайтед», но сам Ансу пока не горит желанием уходить, ведь хочет остаться и добиться успеха на «Камп Ноу».