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Хави: «В данный момент Рафинья и Торрес лучше Фати»

28 Апреля 2023 • 14:12 Комментировать
Барселона
...
Бетис
1 1.35 X 5.10 2 9.00
29.04 22:00

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал, почему вингер Ансу Фати получает мало игрового времени в этом сезоне. По мнению испанского специалиста, молодой воспитанник «сине-гранатовых» пока проигрывает конкуренцию за место в старте.

«Фати столкнулся с большой конкуренцией. Это нормально в таком клубе, как «Барселона». Почему он не играет? Я считаю, что в данный момент Рафинья и Торрес справляются лучше Ансу», – сказал Хави на пресс-конференции.

Напомним, Фати недавно связывали с уходом из «Барселоны». В услугах футболиста был заинтересован «Манчестер Юнайтед», но сам Ансу пока не горит желанием уходить, ведь хочет остаться и добиться успеха на «Камп Ноу».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Ансу Фати Ферран Торрес Рафинья Диас
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БАРСЕЛОНА БЕТИС
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