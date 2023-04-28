Хави: «Возвращение Дембеле с «Бетисом»? Посмотрим, выйдет ли в основе»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес поделился ожиданиями от возвращения Усмана Дембеле после травмы. Напомним, француз пару месяцев отсутствовал из-за повреждения.

«Дембеле смотрится очень счастливым. Вернётся ли он на поле в матче с «Бетисом»? Определённо, только мы ещё не знаем, выйдет ли Усман в стартовом составе или начнёт матч на скамейке запасных», – сказал Хави на пресс-конференции.

Контракт Дембеле с «Барселоной» истекает летом 2024 года. Руководство планирует обновить соглашение с французским вингером. На счету Усмана пять голов и пять результативных передач в этом розыгрыше чемпионата Испании.