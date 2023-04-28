Ферран Торрес хочет, чтобы Месси вернулся в «Барселону»

Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес дал комментарий по поводу слухов о возможном возвращении Лионеля Месси в клуб.

«Возвращение Месси? Да, я бы хотел, чтобы он попрощался с «Барселоной» должным образом, учитывая то, что он дал клубу», - сказал Торрес Movistar Plus.

Напомним, что Лионель Месси ушёл из «Барселоны» летом 2021 года. Расставание игрока и клуба получилось не самым красивым. Месси хотел остаться, но клуб не смог предложить ему новый контракт из-за финансовых проблем. В итоге звёздный аргентинский футболист перебрался в «ПСЖ».

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