Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Спортивный директор «Хетафе» стал главным тренером клуба официально

28 Апреля 2023 • 13:50 Комментировать
Хетафе
1:2
Альмерия
окончен

Спортивный директор «Хетафе» Рубен Рейес возглавил клуб из пригорода Мадрида.

По информации пресс-службы «тёмно-синих», функционер команды будет исполнять обязанности наставника до конца нынешнего сезона Ла Лиги после отставки Кике Санчеса Флореса. Отметим, что предыдущий тренер покинул свой пост после домашнего поражения от «Альмерии» в матче 31-го тура чемпионата.

За семь матчей до завершения кампании испанской Ла Лиги «Хетафе» занимает 18-е место, не выиграв в последних пяти матчах турнира. Рубен Рейес занял пост спортивного директора прошлым летом, а в сезоне-2016/17 он уже имел тренерский опыт, руководя клубом «Алькобендас».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Хетафе Рубен Рейес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
28.04.23 в 22:00
Осасуна Осасуна
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
3.50 3.15 2.28
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Апреля
14:38 · Испания. Ла Лига
Хави: «Рафинья старается быть перфекционистом, но это у него не всегда получается»
14:33 · Испания. Ла Лига
Хави: «Как только выиграем Ла Лигу, займёмся возвращением Месси»
14:28 · Испания. Ла Лига
«Реал» считает, что возвращение Франа Гарсии заметно усилит команду
14:26 · Испания. Ла Лига
«Реал» рассказал о травме Модрича
14:24 · Испания. Ла Лига
Хави: «Против «Райо Вальекано» мы выдали худшее выступление в этом сезоне»
14:12 · Испания. Ла Лига
Хави: «В данный момент Рафинья и Торрес лучше Фати»
14:08 · Испания. Ла Лига
Хави: «Возвращение Дембеле с «Бетисом»? Посмотрим, выйдет ли в основе»
14:04 · Англия. Премьер-лига
Анчелотти: «Матчи с «Манчестер Сити»? Могу заверить, что мы насладимся этими играми»
14:02 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Моё будущее известно до 2024 года»
13:59 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Модрича невозможно заменить»
13:59 · Испания. Ла Лига
Ферран Торрес хочет, чтобы Месси вернулся в «Барселону»
13:55 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Хотим показать свою лучшую версию в матче с «Альмерией»
13:51 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Модрич травмирован, мы не знаем, когда он вернётся»
13:50 · Испания. Ла Лига
Спортивный директор «Хетафе» стал главным тренером клуба официально
13:34 · Испания. Ла Лига
«Барселона» - «Бетис»: прогноз на матч чемпионата Испании – 29 апреля 2023
Все новости
Рекомендуем