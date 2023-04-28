Спортивный директор «Хетафе» Рубен Рейес возглавил клуб из пригорода Мадрида.

По информации пресс-службы «тёмно-синих», функционер команды будет исполнять обязанности наставника до конца нынешнего сезона Ла Лиги после отставки Кике Санчеса Флореса. Отметим, что предыдущий тренер покинул свой пост после домашнего поражения от «Альмерии» в матче 31-го тура чемпионата.

За семь матчей до завершения кампании испанской Ла Лиги «Хетафе» занимает 18-е место, не выиграв в последних пяти матчах турнира. Рубен Рейес занял пост спортивного директора прошлым летом, а в сезоне-2016/17 он уже имел тренерский опыт, руководя клубом «Алькобендас».